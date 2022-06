Corpo do indigenista Bruno Pereira, assassinado na Amazônia, é velado em Pernambuco

Apoie o 247

247 - O corpo do indigenista Bruno Araújo Pereira, assassinado na região do Vale do Javari, no Amazonas, está sendo velado nesta sexta-feira (24) por familiares e amigos no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Bruno e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram no Vale do Javari no dia 5 de junho. Os corpos, mutilados e queimados, foram descobertos dias depois, com a prisão de três suspeitos de envolvimento no crime.

Bruno Pereira, que tinha 41 anos, é pernambucano. Os restos mortais chegaram ao Recife na na noite da quinta-feira (23/6), em um jato da Polícia Federal. O caixão foi coberto com bandeiras de Pernambuco e do Sport, time do qual ele era torcedor. Indígenas da etnia Xukuru também realizaram uma cerimônia em homenagem ao indigenista, considerado um dos mais experientes da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Bruno foi exonerado do cargo que ocupava na Funai após o governo Jair Bolsonaro (PL) apresentar um projeto para liberar o garimpo nos territórios indígenas. O indigenista era alvo de constantes ameaças por parte de madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais por defender os direitos dos povos originários.

