Corregedoria afasta servidores da Penitenciária Federal de Mossoró

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Corregedoria da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) decidiu nesta terça-feira (20) afastar três servidores do presídio federal de Mossoró (RN), onde ocorreu a fuga inédita de dois presidiários no sistema prisional administrado pelo governo federal. Os funcionários atuavam nas áreas de divisão de inteligência, de segurança e administração da unidade de segurança máxima.

"O afastamento se dará até a conclusão dos procedimentos apuratórios correcionais", diz o texto assinado pela corregedora-geral da Senappen, Marlene Inês da Rosa, conforme relatos publicadas no jornal O Globo.

continua após o anúncio

A corregedoria do órgão investiga as circunstâncias da fuga. A Polícia Federal conduz um inquérito com o objetivo de apurar se algum funcionário ajudou os presos Diebson Nascimento e Rogério Mendonça a escaparem da unidade na última quarta-feira.

A direção do presídio já havia sido afastada do cargo desde a semana passada após decisão do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: