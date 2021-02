Covid-19: Bahia alcança 80% de ocupação de leitos de UTI e amplia toque de recolher

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou neste domingo (21) que ampliará as medidas restritivas de isolamento social diante do recrudescimento da pandemia no Estado, que alcançou 80% de ocupação de leitos de UTI. O toque de recolher no Estado começou na última sexta-feira (19).

“Infelizmente, alcançamos a marca de 80% de ocupação dos leitos de UTI na #Bahia e a consequência será a ampliação do horário do toque de recolher. A partir desta segunda, dia 22, a restrição será das 20h às 5h. A região Oeste será a única exceção na atualização do decreto”, postou Rui Costa no Twitter.

O atendimento presencial em bares e restaurantes será até 18h. O funcionamento do transporte metropolitano até 20h30. Delivery de alimentos até 23h, acrescentou o governador.

“Medidas visam conter avanço do coronavírus. Estamos vivendo um momento extremamente grave e conto com a compreensão de todos”, completou o petista.

Neste domingo, a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, entrou em lockdown total por conta do aumento de casos de Covid e lotação nos hospitais, com fechamento de estabelecimentos que oferecem até serviços essenciais, como postos de gasolina e supermercados.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.