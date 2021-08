Criança morre após ser baleada em troca de tiros entre bandidos

De acordo com a Polícia Civil, a menina estava internada há mais de um mês, porém não resistiu. O caso aconteceu no bairro de Valéria, em Salvador edit

247 - Uma menina de oito anos morreu após ser vítima de bala perdida durante uma troca de tiros entre criminosos no bairro de Valéria, em Salvador (BA). De acordo com a Polícia Civil, a criança, identificada como Kevellyn Conceição dos Santos, estava internada no Hospital do Subúrbio há mais de um mês, porém não resistiu e morreu na tarde de segunda-feira (16).

A menina foi enterrada na tarde desta terça-feira (17), no Cemitério Quinta dos Lázaros, na capital baiana. A troca de tiros aconteceu no dia 15 de julho.

A polícia informou que a 3ª Delegacia de Homicídios investigará o caso e um inquérito policial foi instaurado. Familiares da menina serão ouvidos pela unidade.

