Cruzeiro é mantido em isolamento no Recife após passageiro apresentar sintomas de coronavírus

Reuters - Um navio de cruzeiro com 609 pessoas a bordo está sendo mantido em isolamento no Porto do Recife desde a manhã de quinta-feira após um passageiro apresentar sintomas semelhantes aos causados pelo novo coronavírus, informou a Secretaria de Saúde de Pernambuco.

Durante o desembarque na cidade, um homem de 78 anos residente no Canadá apresentou febre, tosse e dificuldade de respirar, enquadrando-se como caso suspeito para o Covid-19. Ele foi encaminhado para um hospital particular na capital pernambucana, disse a secretaria.

Os 318 passageiros e 291 tripulantes serão mantidos sob isolamento em suas cabines, acrescentou.

De acordo com a secretaria, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu imediatamente novos desembarques e solicitou o retorno de quem não estava mais no navio.

“Como medida de prevenção e controle sanitário complementar, a gestão portuária também proibiu que o lixo da embarcação fosse descarregado”, informou a secretaria em nota, acrescentando que o cais encontra-se isolado.

A embarcação, com bandeira das Bahamas, seguia viagem a partir de Salvador.

Se confirmado como coronavírus, o caso se somará aos pelo menos 77 já registrados no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Por Débora Moreira e Rodrigo Viga Gaier