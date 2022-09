Curso pré-militar em Recife instiga crianças e adolescentes a matar e torturar: "bate até morrer"

Apoie o 247

247 - Vídeo obtido pelos Jornalistas Livres mostra alunos de um curso pré-militar sendo instigados a matar e torturar, durante uma exibição no centro de Recife (PE). As imagens mostram os alunos do "Unibe" 'marchando' e repetindo frases ditas pelo 'professor'.

"Matarei pela cidade, seja aleijado ou criança, menininho ou mulher. Sangue frio em minha veia congelou meu coração. Eu não tenho sentimento, nem tampouco compaixão. Interrogatório é muito fácil de fazer, a gente pega o marginal e bate nele até morrer. Quero banhar-me numa piscina de sangue, sangue dos mortos. Esse sangue eu já bebi", diz o grupo.

O autor do vídeo, que não quis se identificar, contou que o mesmo professor que aparece nas imagens também gritou palavras de apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), que eram repetidas pelos alunos. Tais cenas, porém, não foram gravadas em vídeo.

"Quando vi as crianças atrás, pequenininhas ainda, me deu uma angústia e raiva por não poder intervir. E o pior é que havia várias mães dos pequenos soldados, admirando tudo, achando bonita a preparação dos filhos”, relatou o homem.

A Unibe, que tem unidades em várias partes do país, dá treinamento intensivo a estudantes para provas militares. Acampamentos “preparados para mostrar aos nossos alunos o desafio e a glória de ser um militar”, treinamento físico e “apoio psicológico” são oferecidos.

