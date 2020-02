Damares quer lançar plano de abstinência sexual no Norte e Nordeste

A ideia é escolher duas cidades do Nordeste e outra, de preferência, na Ilha de Marajó, no Pará. Os três municípios serviriam de laboratório para o plano. Se der certo, diz a pasta, a experiência será replicada em outras regiões do País edit

247 - O ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, pretende implantar primeiro no Norte e no Nordeste do País o plano com o objetivo de postergar a iniciação da vida sexual.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, a ideia é escolher duas cidades do Nordeste e outra, de preferência, na Ilha de Marajó, no Pará. Os três municípios serviriam de laboratório. Se der certo, diz a pasta, a experiência será replicada em outras regiões do País.

O ministério afirma ainda que vai contratar consultorias nacionais e internacionais “para que a política pública seja construída”.