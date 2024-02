Dani Portela aponta os desafios das mulheres negras no parlamento

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Numa das mais recentes edições do programa "Trilhas da Democracia", a deputada estadual do PSOL de Pernambuco e líder da oposição ao governo, Dani Portela, concedeu uma entrevista marcante. Dani Portela discutiu sua atuação política, social e os desafios enfrentados no parlamento, especialmente como uma mulher negra.

Dani Portela, além de sua atuação parlamentar, tem um compromisso sólido com grupos sociais específicos, priorizando mulheres, população negra e LGBTQ+. Durante a entrevista, ela abordou cinco eixos que norteiam sua atuação legislativa.

continua após o anúncio

Um dos pontos de destaque foi a discussão sobre saúde, onde Dani Portela enfatizou a necessidade de uma política estadual de saúde integral para a população negra e afrodescendente. Ela ressaltou as diretrizes fundamentais dessa legislação e seu impacto na promoção da igualdade racial e no enfrentamento ao racismo no sistema de saúde.

Além disso, Dani Portela abordou a importância da educação e da capacitação de profissionais para promover a igualdade racial nas escolas. Como professora e alfabetizadora, ela compartilhou experiências pessoais e destacou a necessidade de políticas interseccionais que abordem as dimensões de classe, raça e gênero.

continua após o anúncio

A deputada também discutiu questões urbanas, destacando a importância da habitação popular e da revitalização de espaços culturais, como o Cinema São Luís e o Teatro Arraial Ariano Suassuna. Ela ressaltou a necessidade de tornar esses espaços acessíveis e inclusivos para toda a população, combatendo a elitização cultural.

Ao longo da entrevista, Dani Portela enfatizou a importância da participação social e da luta pelos direitos humanos em um contexto político cada vez mais polarizado. A entrevista de Dani Portela no programa "Trilhas da Democracia" ofereceu insights valiosos sobre os desafios enfrentados por uma mulher negra no parlamento e destacou a importância do ativismo político e social na promoção da igualdade e justiça social. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: