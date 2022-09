Datafolha confirma tendência de crescimento de Jerônimo, que vai a 31% contra 48% de ACM Neto

O candidato do União Brasil ao governo baiano teve menos pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior e o do Partido dos Trabalhadores aumentou os votos edit

247 - A pesquisa Datafolha, feita de segunda (19) até esta quarta-feira (21), mostrou que diminuiu a diferença de votos entre os candidatos ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil), que está em primeiro lugar, e Jerônimo Rodrigues (PT). De acordo com os números, o ex-prefeito de Salvador tem 48% contra 31% do seu adversário. Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de setembro, ACM Neto tinha 49% das intenções de voto e o petista, 28%.

Em terceiro lugar ficou o ex-ministro João Roma (PL), com 8%. O candidato a governador Marcelo Millet (PCO) teve 1%. Kleber Rosa (PSOL) e Giovani Damico (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 6% dos eleitores, e indecisos, 6%.

Foram entrevistados 1.526 eleitores, contratado pela rádio Metrópole, da Bahia. Ele está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BA- 07738/202. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Senado

Na disputa para o Senado, o senador e candidato à reeleição Otto Alencar (PSD) ficou na primeira posição, com 41% das intenções de voto. O deputado federal Cacá Leão (PP) apareceu na segunda colocação (19%) e a médica Raíssa Soares (PL), com 7%.

Cícero Araújo (PCO), Marcelo Barreto Luz para Todos (PMN) e Tâmara Azevedo (PSOL) têm 3% cada um. Brancos e nulos somaram 13% e os indecisos, 12%.

Na pesquisa anterior (14/09), Alencar tinha 39% e Cacá Leão, 16%. Raíssa Soares conseguiu 8%, Cícero Araújo, 6%, Tâmara Azevedo, 4%, e Marcelo Barreto Luz para Todos, 3%.

Nacional

Na pesquisa Datafolha sobre os votos para a Presidência da República e divulgada no último dia 15, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança, com mais de 10 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro no primeiro turno. Lula venceria o candidato do PL com mais de 15 pontos de diferença no segundo turno.

