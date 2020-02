De arma em punho, PM cita governador do Ceará e ameaça matar quem entrar em batalhão (vídeo)

Inspetor Alberto, o mesmo que já divulgou vídeo atirando em foto do ex-presidente Lula, ameaça nas redes sociais, em defesa da greve da PM, que "se alguém se atrever a vir aqui no batalhão, vai receber o que merece" edit

247 - Circula nas redes sociais o vídeo de um homem, identificado como Inspetor Alberto, ameaçando, de arma em punho, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e em defesa da greve da PM no Estado, declarada ilegal pela Justiça e pelo comando da corporação.

"Camilo Santana, se alguém se atrever a vir aqui no batalhão para mexer com as crianças, com as senhoras e os policiais, eles vão receber o que merecem. Meu nome é Inspetor Alberto e eu não tenho medo de você", diz o militar no vídeo.

Este é o mesmo bandido que divulgou vídeo atirando em foto de Lula. https://t.co/AwYtcWSi9B — Aquiles Lins (@linsaquiles) February 27, 2020

Este não é o primeiro vídeo do PM. Em outro, em que também aparece armado, postado na terça-feira 25, denuncia haver um "infiltrado", "ativista do PT", dentro do batalhão onde os PMs estão amotinados.

"Um Adélio Bispo infiltrado dentro do 18º BPM", disse, fazendo referência ao homem acusado de esfaquear Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial em 2018.

Policial faz denúncia contra o sistema chamado Camilo Santana e o PT, nas represálias contra os policiais militares, eles infiltraram bandido no meio da corporação.

Vejam essa complicada situação no Ceará. pic.twitter.com/Btd1D3srqz — Ⓜ️PB VÍTOR NEOTT / --- TUITEIRO de PLANTÃO (@MPBTheNeott) February 26, 2020

Este é o mesmo homem que, em setembro de 2019, postou nas redes sociais imagem dele mesmo dando tiros em uma foto do ex-presidente Lula. Inspetor Alberto é assessor parlamentar do deputado estadual Andre Fernandes (PSL).