Delegacia abre mais cedo para ouvir primeira-dama sobre morte de Miguel

"Ela é um monstro, uma pessoa fria e calculista", disse Mirtes Renata de Souza, mãe do menino edit

Fórum - Sari Corte Real, primeira-dama da cidade de Tamandaré (PE), prestou depoimento nesta segunda-feira (29) em delegacia localizada no centro do Recife em razão da morte do menino Miguel Otávio, de 5 anos, que estava sob seus cuidados. O episódio ocorreu em 2 de junho.

Para atender à demanda da esposa do prefeito Sérgio Hacker (PSB), a delegacia de Santo Amaro abriu em um horário que não está acostumada a funcionar. O local, que habitualmente inicia os trabalhos às 8h, recebeu a patroa de Mirtes Renata de Souza – mãe de Miguel -, às 5h50.

Segundo a Polícia Civil, os advogados de Corte Real – autuada em flagrante por homicídio culposo – pediram que o depoimento fosse colhido mais cedo “considerando os argumentos relativos à possibilidade de aglomeração de pessoas e o risco de agressão à depoente por parte de populares”.

