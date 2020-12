Delegado da Polícia Civil é encontrado morto com tiro na cabeça em delegacia de Pernambuco

247 - O delegado da Polícia Civil de Pernambuco Manuel Antônio de Araújo Martins, 52 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (10) dentro de uma sala na 12ª Desec (Delegacia Seccional), localizada no município de Vitória de Santo Antão (PE), região da Zona da Mata do estado, com marcas de tiro na cabeça. A polícia informou que o fato ocorreu por volta das 9h.

Policiais que estavam de plantão na delegacia, assim como o delegado, relataram que Manuel aproveitou que o serviço estava tranquilo e foi para uma sala no segundo andar do prédio para descansar.

Os colegas então ouviram um disparo de arma de fogo e passaram a procurar o local de origem do barulho. Ao chegarem na sala, a porta estava trancada e o delegado não atendia aos chamados. Eles então arrombaram a porta e encontraram o corpo de Manuel.

Perícia inicial da Polícia Civil sugere que o delegado tenha tirado a própria vida.

"Todas as providências relacionadas ao caso estão sendo tomadas, inclusive, no que diz respeito ao apoio à família nesse momento de dor", comunicou a polícia.

