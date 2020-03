Deputada Alice Portugal defende demissão do diretor-presidente da ANVISA

247 - A deputada Alice Portugal (PCdoB/BA) cobrou nesta terça-feira 17 a imediata demissão do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Antônio Barra Torres, que acompanhou Bolsonaro em ato pró-governo, em Brasília, no último domingo 15. Com a anuência do diretor da agência, Bolsonaro, mesmo submetido a uma quarentena em razão da suspeita de contaminação pelo coronavírus, aproximou-se de manifestantes, fez selfies com o rosto colado ao de populares e tocou nas mãos das pessoas, contrariando todas as regras e orientações da ANVISA para controlar a propagação do vírus. Para a deputada, trata-se de uma atitude absurda e indefensável de um dirigente público cuja função principal é exatamente zelar pelo controle sanitário do país.

“Sob todos os aspectos, Antônio Barra Torres mostrou ao Brasil que não tem a mínima condição de dirigir a principal agência de controle sanitário de nosso país. Sua demissão se faz urgente e necessária para que os brasileiros possam ter um mínimo de confiança na ANVISA neste momento da maior gravidade, quando enfrentamos uma pandemia que tira vidas aos milhares no mundo e avança no Brasil”, afirma a parlamentar.

Bolsonaro, que testou negativo para coronavírus, tinha a recomendação de permanecer em isolamento até a próxima quarta-feira, quando se completa o prazo de sete dias de seu último contato com o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, infectado com o coronavírus.

“As autoridades sanitárias de um país são tomadas como exemplo pela população e, desta forma, devem manter uma conduta irrepreensível em um momento da maior gravidade como este em que vivemos, com o mundo enfrentando uma pandemia. A não obediência de recomendações de segurança sanitária por parte do diretor-presidente da ANVISA constitui crime e precisa de punição exemplar, principalmente se levarmos em conta que o Antônio Barra Torres, além de presidente da ANVISA, é médico e militar”, completa Alice.