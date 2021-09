Deputada ex-bolsonarista denuncia Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética por ameaça

Dayane Pimentel diz que teme por sua "integridade física". Nesta segunda-feira, Eduardo publicou uma foto em que a deputada aparece com um alvo no rosto edit

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - A deputada Dayane Pimentel, do PSL da Bahia, denunciou nesta terça-feira (14/9) o deputado Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara. Ex-bolsonarista, Pimentel alegou que vem sendo perseguida e ameaçada nas redes sociais pelo filho do presidente. Se aceitar a denúncia e considerar que houve quebra de decoro parlamentar, o colegiado pode recomendar a cassação do deputado.

Segundo a deputada, Eduardo Bolsonaro tenta intimidá-la nas redes sociais desde 2019, quando rompeu com o governo Bolsonaro. Isso faz com que a parlamentar tema por sua “integridade física e moral”, de acordo com a denúncia.

Leia a íntegra no Metrópoles.

