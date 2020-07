Deputada Luizianne Lins sobre Ciro: 'é um enlouquecido'

A deputada federal e pré-candidata do PT em Fortaleza, Luizianne Lins, afirmou em live que o ex-governador Ciro Gomes "é um enlouquecido" e que tem inveja do espaço coletivo do PT edit

247 - Deputada federal e pré-candidata a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT-CE) reagiu aos ataques do ex-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT-CE) contra o PT. Segundo ela, o ex-governador "é um enlouquecido" e que tem inveja do espaço coletivo do PT.

“Nós temos o Ciro, um enlouquecido, com inveja profunda do espaço coletivo. Não tem nada a ver com nossa ideia de partido”, disse ela, reforçando que a aliança com o PDT é inviável.

"É PMDB, PSDB. PPS, PSB, Pros e PDT agora. Não tem nada a ver com nossa ideia de partido", disse Luizianne durante apresentação virtual de seu programa de governo.

Segundo a deputada, o PT não abre mão de ter a cabeça de chapa durante o pleito municipal. Segundo ela, o governador Camilo Santana (PT) não formalizou se irá apoiar um candidato que concorra contra a reeleição do atual prefeito Roberto Cláudio (PDT).

“Nós conversamos com o nosso governador Camilo Santana. Coloquei de maneira muito clara que o Nelson (Martins) fosse o grande galvanizador do espectro de esquerda no Ceará e abriríamos o debate, mas o governador não me assegurou. Eu fiz todos os gestos, para que nós tivéssemos um candidato do PT à frente da composição da frente de esquerda. Infelizmente, até agora, não foi possível”, ressaltou.

Luizianne foi prefeita de Fortaleza entre 2005 e 2013. Em 2015, foi eleita deputada federal e está em seu segundo mandato.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.