Deputado afirma que Bolsonaro tenta "asfixiar" estados e municípios

247 - O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) criticou nesta quinta-feira (13) Jair Bolsonaro por estar concentrando poder e dificultando a governabilidade de estados e municípios.

“Na campanha Bolsonaro prometeu ‘mais Brasil e menos Brasília’, mas era mentira. Com ele é cada vez ‘mais Palácio do Planalto e menos Brasil’. O presidente ataca todos os dias o nosso federalismo com o claro objetivo de concentrar poder e asfixiar estados e municípios”, disse.

O governo federal promete apresentar neste semestre o que vem sendo chamada de “reforma administrativa”, que, entre outros temas, visa proibir a promoção de servidores públicos, os reajustes salariais, a criação de cargos, as reestruturações de carreira e a realização de concursos públicos, além da extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes.

Apesar de os ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni (agora na Cidadania) reforçarem através de declarações públicas que se trata de uma “modernização do sistema”, especialistas apontam como mais uma etapa do projeto em marcha de desmonte do Estado brasileiro.