Deputado Bolsonarista é preso por fazer aglomeração no Ceará, se vitimiza, e vira piada: “vai defender ditadura agora” (vídeo)

247 - Conhecido por gostar dos holofotes, o deputado bolsonarista André Fernandes foi preso na tarde deste domingo (14), por promover aglomeração em Fortaleza, e liberado na sequência.

Ele participava de uma manifestação contra o lockdown imposto nas principais capitais do país em decorrência do pico de mortes causadas pela Covid-19.

Após sua resistência para seguir aglomerando no local, policiais lançaram spray de pimenta contra ele, o que gerou o lamento do bolsonarista. “Isso aqui é a ditadura do Camilo Santana", esbravejou, ao criticar o governador do Ceará.

Ele foi detido e liberado na sequência.

Internautas ironizaram o fato e relembraram que bolsonaristas, típicos defensores da ditadura militar, foram vítimas do seu próprio desejo.

Veja:

