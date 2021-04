Deputado bolsonarista espalha fake news sobre hospital transformado em referência contra Covid-19 pelo governo do Ceará

247 - O deputado federal bolsonarista Capitão Wagner (Pros-CE), ex-candidato a prefeito de Fortaleza e acusado de liderar um motim de policiais militares no Ceará, é responsável por tocar uma campanha de fake news contra o governador do estado, Camilo Santana (PT).

Segundo Wagner, Santana fez um acordo com um empresário do ramo da saúde para alugar, durante a pandemia, o Hospital Leonardo da Vinci, referência no tratamento da Covid-19 no Ceará. A unidade de saúde, de acordo com o bolsonarista, estava sem funcionar em função de problemas burocráticos. Capitão Wagner denuncia que o governo cearense desapropriou o prédio e tomou para si o hospital, mesmo tendo prometido ao empresário que, ao final do aluguel, devolveria o hospital ou faria a compra do local.

O governo do Ceará, no entanto, desmentiu o parlamentar. "O Governo do Ceará adquiriu o Hospital Estadual Leonardo da Vinci para a utilização, de forma permanente, pela rede de saúde pública cearense, em novembro do ano passado. O processo ocorreu de forma legal, mediante desapropriação, um instituto autorizado pela Constituição Brasileira", pontua o governo em nota. De acordo com o texto, o hospital foi comprado por quase R$ 41 milhões.

"Vale destacar que o hospital, que não estava em funcionamento, passou a ser operado pela Secretaria de Saúde, como locatária, e assim permanecia quando do processo de aquisição", completa a nota.

