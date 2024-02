Deputado do Podemos é condenado a 20 anos por peculato, fraude e lavagem de dinheiro

Apoie o 247

247 - O deputado federal Ruy Carneiro (Podemos-PB) recebeu uma sentença de 20 anos de reclusão por crimes de peculato, fraude e lavagem de dinheiro, acompanhada da ordem de restituir R$ 750 mil aos cofres públicos.

O juiz Adilson Fabrício Gomes Filho emitiu a sentença na noite de quinta-feira (22), em um processo conduzido sob sigilo judicial. A decisão foi divulgada pelo G1 no domingo (25).

O processo envolve acusações contra o parlamentar relativas ao período em que ocupou o cargo de secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer da Paraíba. Além dele, mais três indivíduos receberam condenações, enquanto dois foram absolvidos pela Justiça. Os condenados têm o direito de apelar da decisão enquanto permanecem em liberdade.

De acordo com a acusação apresentada pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba (MPPB), Ruy Carneiro e os demais condenados foram acusados por fazerem parte de um esquema criminoso voltado para a manipulação de licitações, no processo conhecido como Caso Desk. A denúncia foi aceita pela Justiça no ano de 2018.

Segundo informações do portal Paraíba Já, durante uma entrevista concedida nesta segunda-feira (26), Felipe Negreiros, advogado que representa o deputado federal, afirmou que o parlamentar mantém sua elegibilidade e participará das eleições de outubro deste ano.

“Está se recorrendo para o Tribunal. [Ele] é totalmente elegível e vai continuar porque ele vai ser inocentado. Com todo respeito, com extremo respeito, uma discussão de quatro ou cinco cadeiras gerar uma pena como está se alardeando aí 15 a 20 anos, só se fosse um quadro por homicídio”, afirmou Negreiros.

