Deputado do PT propõe que uso político da bandeira do Brasil seja proibido

247 - O deputado federal Márcio Macêdo (PT-SE) enviou à Câmara um projeto de lei com o objetivo de proibir o uso político de símbolos brasileiros, como a bandeira e o hino. De acordo com o parlamentar, é preciso evitrar representações de eventuais "desgastes". A declaração foi publicada nessa sexta-feira (2) no portal Uol.

"É o que temos visto ultimamente nas eleições, quando determinados grupos se utilizam de símbolos nacionais para gerar a divisão entre os brasileiros, propagar o ódio, a discórdia e as notícias falsas, até mesmo para fazer apologia ao nazismo, de cuja derrota o Brasil participou de forma tão heroica em solo europeu, sob o manto de nossa bandeira", disse.

O texto foi enviado em 8 de novembro.

