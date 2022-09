Deputado sofre acidente de helicóptero na Bahia (vídeo)

João Bacelar e os outros dois tripulantes caíram na cidade de Monte Santo, no norte do estado, na manhã desta terça-feira edit

247 - O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) sofreu um acidente de helicóptero na manhã desta terça-feira (6), informa o g1. Ele estava acompanhado do piloto e do candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira.

O helicóptero caiu na cidade de Monte Santo, no norte da Bahia.

Os três sofreram apenas ferimentos leves, causados pelos vidros do helicóptero.

De acordo com Oliveira, a aeronave já estava próxima ao local de pouso, quando perdeu a potência e caiu. “A gente já estava perto do centro da cidade, próximo de um terreno vazio, onde ia o piloto pousar. Aí perdeu a potência e caiu. A queda já foi perto do chão, por isso não teve muitos ferimentos".

