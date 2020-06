Deputado entra na Justiça para revogar nomeação do Centrão no Ministério da Saúde

Jorge Solla (PT-BA) entrou com ação popular para revogar nomeação de assessor do deputado Zé Vitor, vice-líder do PL, para a área de saúde bucal do Ministério da Saúde, que não tem formação na área da saúde edit

Portal Forum - O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) ingressou na noite desta segunda-feira (23) com uma ação popular na Justiça Federal da Bahia que pede a suspensão da nomeação de Vivaldo Pinheiro Guimarães Junior do cargo de coordenador-geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.

Até então assessor parlamentar do deputado mineiro José Vitor de Resende Aguiar, o Zé Vitor, vice-líder do PL na Câmara, Guimarães Junior é o primeiro a ocupar o cargo sem que tenha qualquer relação com a área da saúde. O PL é um dos partidos do Centrão que entraram na negociata de cargos em troca de apoio a Bolsonaro no Congresso. O assessor parlamentar do PL assumiu o cargo na última quarta-feira (17) no lugar da cirurgiã-dentista Rogéria Cristina Calastro de Azevêdo, que foi exonerada na mesma data.

