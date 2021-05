Deputado Robinson Almeida lamenta "triste fim" de Ciro Gomes: "virou bolsonarista"

247 - O deputado estadual Robinson Almeida (PT /BA) rebateu Ciro Gomes (PDT), nesta segunda-feira (17), depois do neotrabalhista atacar o ex-presidente Lula, acusando o petista, em entrevista ao jornal Valor Econômico, de "maior corruptor da história brasileira". A declaração de Gomes causou polêmica e repercutiu mal nas mídias sociais.

"Ciro Gomes presta um desserviço ao Brasil, como fez em 2018, ao abandonar nosso país no segundo turno, como garoto mimado, e ir curtir a vida em Paris, como bom burguês. Como bom bolsonarista, ele destila ódio. Que triste. Que fim levou. Lamento. #LulaPresidente2022 #OChoroÉLivre", escreveu Robinson Almeida, no microblog Twitter.

Na Bahia, o PDT de Ciro Gomes faz parte do bloco partidário de sustentação ao governador Rui Costa (PT), mas a legenda deve desembarcar do governo petista e consolidar sua inclinação à direita para apoiar a candidatura do presidente Nacional do DEM, ACM Neto, ao governo baiano em 2022. O ex-prefeito de Salvador deve garantir o palanque que Ciro Gomes precisa na Bahia, estado em que a aprovação ao ex-presidente Lula é uma das maiores do país.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.