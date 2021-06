Deputado Robinson Almeida rebate fake news de ACM Neto contra Rui Costa: "mente e comprova sua raiz bolsonarista"

247 - O deputado estadual Robinson Almeida (PT-BA) rebateu o ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, que criticou um possível aumento da carga tributária na Bahia, que seria implantado pelo governador Rui Costa (PT) e que incidiria sobre os preços dos combustíveis. “Mente e comprova sua raiz bolsonarista”, disse Almeida.

Almeida observa que o aumento dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha estão relacionados com a política econômica e de desmonte do governo Bolsonaro, que atrelou o preço das commodities ao dólar e reduziu a capacidade de produção e refino de petróleo das refinarias, dando preferência a importação dos combustíveis dos Estados Unidos. Robinson lembra, ainda, que o DEM apoia a privatização das refinarias brasileiras, o que tornará ainda mais caro não só o preço dos combustíveis, como dos alimentos também.

"Como se vê, ACM Neto, como seu líder e aliado, Bolsonaro, gosta de jogar para a plateia e esconder a verdade dos fatos. Ele, por exemplo, apoia a venda da refinaria Landulpho Alves na Bahia, abaixo da metade do seu valor de mercado para um fundo árabe. Ele sabe que essa privatização irá impactar ainda mais nos preços dos combustíveis, podendo causar até desabastecimento do gás de cozinha no estado e na Região Nordeste. Mesmo sabendo disso, ele compactua com essa perversidade do governo Bolsonaro, que ele apoia e dá sustentação política", disse o parlamentar.

O deputado também lembra que ACM Neto elevou os impostos municipais, com os projetos de lei que implementaram a reforma tributária e com aumento abusivo no valor do IPTU e do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITIV), quando era prefeito da capital.

"A verdade é que ele aumentou a carga tributária em Salvador, fez o IPTU subir mais de 240% para imóveis comerciais e mais de 21,5% para os residenciais, num verdadeiro tarifaço, instituiu a outorga onerosa, falindo as empresas do transporte público, agravando o quadro da pandemia na cidade, tornou Salvador pouco atrativa para os investidores e, com essas e outras iniciativas, consolidou Salvador como a capital nacional do desemprego, com um dos piores indicadores de desigualdade social do Brasil. Isso, tenho certeza, ele não contou na rádio, porque, como seu líder Bolsonaro, ele é averso a verdade", ironizou Robinson.

