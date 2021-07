Dino anuncia reabertura de cinemas e teatros no Maranhão e volta às aulas na rede estadual de ensino

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB-MA), anunciou nesta terça-feira (20) uma série de ações para a reabertura gradual de serviços, após o estado avançar com a imunização em massa da população e obter a queda de casos de novos contaminados com a Covid-19.

O uso de máscara ainda é obrigatório e o distanciamento social ainda é recomendado pelo governador. Veja o que muda a partir desta terça-feira:

Cinema e teatro: liberados

Evento com até 200 pessoas em ambientes fechados

Evento com até 400 pessoas em ambientes abertos e ventilados

Administração pública estadual: 100% da capacidade

Igrejas: liberados

Grupo de risco vacinado pode retornar ao trabalho após 30 dias

Comércio, indústria, bares, restaurantes, shoppings, academias e supermercados: sem restrição de horários, com regras sanitárias.

O Maranhão já recebeu, até essa quinta-feira (19), 4,40 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 4,11 milhões já foram distribuídas aos municípios e 3,52 milhões aplicadas na população.

