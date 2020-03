Dino após pronunciamento de Bolsonaro: danos são imprevisíveis e gravíssimos

Governador do Maranhão afirma que a fala de Bolsonaro minimizando a pandemia “mostra que há poucas esperanças de que Bolsonaro possa exercer com responsabilidade e eficiência a Presidência da República” edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou no Twitter o pronunciamento feito por Jair Bolsonaro em rede nacional, no qual minimizou a pandemia de coronavírus e defendeu que o país volte à “normalidade”.

A fala “mostra que há poucas esperanças de que Bolsonaro possa exercer com responsabilidade e eficiência a Presidência da República”, disse Dino. Confira seu tuíte: