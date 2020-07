Dino: assim como outras "lendas" da economia, Marco Legal do Saneamento não gerará R$ 700 bi em investimentos

O Novo Marco Legal do Saneamento foi sancionado nesta quarta-feira por Jair Bolsonaro edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, usou o Twitter para afirmar que o Novo Marco Legal do Saneamento, sancionado por Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (15), não gerará R$ 700 bilhões em investimentos, conforme prometido pelos defensores da "privatização da água".

Para Dino, a promessa do montante em investimentos é uma "lenda" da economia, assim como acontece com reformas trabalhistas e da Previdência. "Lendas que jamais se confirmaram nem se confirmarão: reforma trabalhista gerando 6 milhões de empregos; Reforma da Previdência de R$ 1 trilhão; Novo Marco Legal do Saneamento gerando R$ 700 bilhões em investimentos", escreveu.

