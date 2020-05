Dino: Bolsonaro está preocupado com o depoimento de Moro, quando deveria estar preocupado com as mortes

O governador do Maranhão, Flávio Dino, condenou mais uma ação inconsequente de Jair Bolsonaro, que foca todas suas forças no depoimento que Sergio Moro irá prestar à PF que pode incriminá-lo edit

"Bolsonaro está preocupado com o depoimento e a delação de Sérgio Moro. Ele que criou mais essa confusão, quando deveria estar preocupado com o coronavírus, as mortes, as consequências sociais, a desorganização da Caixa, o dólar nas alturas".

