Dino comemora decisão do PSDB contra Bolsonaro: "precisamos de firmeza e amplitude para conter o golpe"

“Muito importante a declaração do PSDB em oposição a Bolsonaro. Precisamos de firmeza e amplitude para conter o golpe de Estado deflagrado por Bolsonaro e assegurar a eleição de 2022”, disse o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB) edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), destacou que a declaração do PSDB em oposição a Jair Bolsonaro é “muito importante”, em publicação no Twitter nesta quarta-feira, 8.

“Precisamos de firmeza e amplitude para conter o golpe de Estado deflagrado por Bolsonaro e assegurar a eleição de 2022”, justificou o governador.

Muito importante a declaração do @PSDBoficial em oposição a Bolsonaro. Precisamos de firmeza e amplitude para conter o golpe de Estado deflagrado por Bolsonaro e assegurar a eleição de 2022. PUBLICIDADE September 8, 2021

Dois anos e nove meses depois do início do governo Jair Bolsonaro, o PSDB, presidido por Bruno Araújo, anunciou nesta quarta pelo Twitter que passar a integrar oficialmente a oposição à atual gestão.

A sigla seguirá, de acordo com o comunicado, debatendo os crimes de responsabilidade cometidos pelo ocupante do Palácio do Planalto.

A medida, segundo texto publicado pelo perfil oficial da legenda, é consequência dos declarações golpistas e das ameaças feitas por Bolsonaro durante atos nesta terça-feira, 7 de setembro.

O partido ainda declarou que "conclama as forças de centro para que se unam numa postura de oposição a este projeto autoritário de poder".

