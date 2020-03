Dino critica “uma das atitudes mais absurdas protagonizadas por Bolsonaro como chefe de Estado”

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou Jair Bolsonaro, após o ocupante do Planalto afirmar que foi eleito no primeiro turno, sinalizando fraude na eleição presidencial de 2018. "Tentar desmoralizar o Judiciário, por suposta fraude em eleições, e - para piorar - estando em solo estrangeiro, é uma das atitudes mais absurdas protagonizadas por Bolsonaro como chefe de Estado", escreveu o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

Na rede social, Dino também comentou sobre modelo de gestão e lembrou que "na crise mundial de 2008, o governo Lula respondeu com obras de infraestrutura para movimentar a economia e gerar empregos".

"Na crise mundial de 2008, o governo Lula respondeu com obras de infraestrutura para movimentar economia e gerar empregos. O momento exige mobilização do BNDES e dos Fundos Constitucionais nessa direção, com participação dos Governos Federal e estaduais!", escreveu.

"Creio que o teto constitucional de gastos deve ser suspenso, ao menos temporariamente. Os numeros do micro-PIB nos últimos anos sugerem uma reflexão mais profunda, especialmente sobre o papel de investimentos públicos em momentos excepcionais como o que vivemos", continuou.

De acordo com o governador, "outra medida importante é remover imediatamente obstáculos ideológicos a investimentos. Por exemplo, retomar o Fundo Amazônia". "E as filas do Bolsa Familia e do INSS devem ser zeradas com urgência, para animar o mercado interno em regiões e segmentos que mais precisam", disse.

Tentar desmoralizar o Judiciário, por suposta fraude em eleições, e - para piorar - estando em solo estrangeiro, é uma das atitudes mais absurdas protagonizadas por Bolsonaro como chefe de Estado. March 10, 2020

Na crise mundial de 2008, o governo Lula respondeu com obras de infraestrutura para movimentar economia e gerar empregos. O momento exige mobilização do BNDES e dos Fundos Constitucionais nessa direção, com participação dos Governos Federal e estaduais. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 10, 2020