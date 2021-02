Dino diz que governadores já acionaram farmacêuticas para comprar vacinas contra Covid

Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), disse neste sábado (27) que gestores estaduais estão se articulando para garantir a compra de vacinas contra a Covid-19 diante da demora do Governo Federal de buscar mais imunizantes.

“Estamos lutando para encontrar quem venda e entregue em um prazo razoável. Mas creio que vai andar”, disse o governador ao jornalista Fernando Molica, da CNN Brasil. Dino afirmou ainda que há apenas “muitas promessas”.

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) permitindo a aquisição de vacinas mesmo sem certificação da Anvisa caso de as doses do Programa Nacional de Imunização (PNI), tocado pelo Ministério da Saúde, sejam insuficientes, governadores como Rui Costa (PT-BA) e Fátima Bezerra (PT-RN) já haviam sinalizado a possibilidade de adquirir imunizantes por conta própria.

