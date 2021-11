Dino diz que processos imorais e ilegais de Moro desperdiçaram muito dinheiro público

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, lamentou a quantidade de dinheiro público que foi gasta nos processos conduzidos pelo ex-juiz parcial Sergio Moro, que foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e que destruiu 4,4 milhões de empregos no Brasil, segundo o Dieese, ao quebrar as construtoras brasileiras e paralisar grandes investimentos do setor de óleo e gás. Confira:

Moro sabia ou devia saber que não tinha competência para julgar processos relativos a @LulaOficial. Moro agiu de modo PARCIAL, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. Quanto de dinheiro público foi desperdiçado nesses processos ilegais e imorais ? — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 16, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE