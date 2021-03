Dino faz um apelo: usem máscara e fechem os ouvidos para insanidades bolsonaristas

Governador do Maranhão fez um apelo em suas redes sociais para que a população ignore as sandices dos bolsonaristas edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, fez um apelo em suas redes sociais nesta segunda-feira (22) para que a população ignore as sandices dos bolsonaristas, que inclui tratamento precoces no combate à Covid-19 e fim do isolamento social.





