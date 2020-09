Dino inaugura ponte sugerida por morador do Maranhão no Twitter

Novo acesso para a capital do estado foi indicado ao governador como mais econômico por pesquisador da Unicamp edit

Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), entregou inaugurou uma ponte entre São José de Ribamar e São Luís. O novo acesso da capital do estado, que fica num ilha, foi sugerido ao governador por um morador da região, no Twitter.

Em junho de 2015, Dino foi marcado em uma publicação de Luiz Alves Neto, que se identifica na rede social como doutorando no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.