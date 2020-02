Dino lamenta que o Brasil tenha um presidente que trate de morte de miliciano e não de emprego

Prioridades de Bolsonaro deveriam ser outras, aponta o governador do Maranhão edit

247 – "Morte de miliciano acusado de crimes não deveria ser assunto do presidente da República, e sim da Polícia. O presidente da República deveria ter outras prioridades: desemprego; crescimento da economia; preço do gás de cozinha; educação e saúde, entre outros", escreveu neste domingo o governador do Maranhão, Flávio Dino, em suas redes sociais.