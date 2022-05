Dino lidera corrida para o Senado no Maranhão, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - O ex-governador Flávio Dino lidera as intenções de voto na disputa pelo Senado, segundo pesquisa Escutec divulgada neste domingo. Ele tem 55%, seguido por Roberto Rocha, com 20%, Pastor Bel, com 5%, e Antonia Cariongo, com 1%.

Brancos, nulos ou nenhum somam 5%, enquanto 14% não souberam responder.

No segundo cenário estimulado, Dino chega a 59%. Bel tem 11% e Cariongo, 2%. Brancos, nulos ou nenhum somam 8%, enquanto 20% não souberam responder

O levantamento ouviu 2 mil eleitores em 72 municípios e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MA-02565/2022.

