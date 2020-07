Dino: mobilização de Bolsonaro contra a PL das fake news é impressionante

O governador do Maranhão, Flávio Dino, destacou a cruzada promovida por Bolsonaro contra o projeto de lei que criminaliza as fake news. “Por que ele se preocupa tanto com o tema?”, questionou ele edit

247- O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB-MA), destacou nesta quarta-feira (1) em suas redes sociais a cruzada promovida por Bolsonaro contra o projeto de lei que criminaliza as fake news. “Por que ele se preocupa tanto com o tema?”, questionou ele.

Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira (1), que poderá vetar o projeto de lei que trata das fake news e que foi aprovado pelo Senado na terça-feira. "Acho que, na Câmara, vai ser difícil aprovar. Agora, se for [aprovado], cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Acho que não vai vingar este projeto não", disse Bolsonaro a um grupo de apoiadores na entrada do Palácio do Alvorada, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.