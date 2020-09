Dino: Moro e Dallagnol elegeram a extrema-direita e foram descartados

O governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que “Moro e Dallagnol se juntaram à extrema-direita para destruir a esquerda e foram descartados” e fez um alerta: “aos agentes jurídicos honestos fica a mensagem: a extrema-direita usa eleitoralmente a bandeira da ‘corrupção” edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (2) para condenar o uso político da Justiça para fins políticos.

“Moro & Dallagnol se juntaram à extrema-direita para destruir a esquerda e foram descartados. Aos agentes jurídicos honestos fica a mensagem: a extrema-direita usa eleitoralmente a bandeira da “corrupção”. Mas, logo que chega ao poder, pratica corrupção e se junta aos corruptos”, disse o governador.

Saiba mais

A força-tarefa da Lava Jato de Curitiba anunciou oficialmente no início da tarde desta terça-feira (1) a saída do procurador Deltan Dallagnol da coordenação do grupo.

Por meio de nota, a Lava Jato comunicou que o cargo de Dallagnol deverá ser ocupado pelo procurador da República no Paraná Alessandro José Fernandes de Oliveira.

