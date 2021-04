Dino: não há dúvida de que Lula é inocente

O governador Flávio Dino, que é ex-juiz federal, analisou a decisão do STF que garantiu a liberdade política de Lula e ressalta que não há dúvidas da sua inocência edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, que é ex-juiz federal, analisou em suas redes sociais a decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu a liberdade política do ex-presidente Lula e ressalta que não há dúvidas da sua inocência.

“Sobre a polêmica se o STF “inocentou” Lula, a resposta é positiva. Está na Constituição, art. 5º, LVII. Se nem existe sentença penal condenatória, não há nenhuma dúvida de que o acusado é inocente. Para um autêntico democrata, Constituição é coisa séria, não mera folha de papel”, disse Dino.





