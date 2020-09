Dino: qual a guerra que Bolsonaro está tramando para aumentar gastos militares? Quer invadir algum país?

O governador do Maranhão, Flávio Dino, lamentou que Jair Bolsonaro dê como prioridade privilégios aos militares ao invés de se preocupar com a geração de empregos edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB-SP), lamentou em suas redes sociais nesta sexta-feira (4) que Jair Bolsonaro dê como prioridade privilégios aos militares ao invés de se preocupar com a geração de empregos.

“Qual a guerra que Bolsonaro está tramando para querer aumentar GASTOS MILITARES? Está planejando invadir algum outro país ? Ou a guerra é contra a população brasileira ? Prioridade deve ser outra: investimentos para gerar EMPREGOS no Brasil”, questionou Dino.

O governo de Jair Bolsonaro pretende que os militares tenham orçamento maior do que a educação em 2021. A proposta elaborada pelo Ministério da Economia prevê que o Ministério da Defesa tenha crescimento de 48,8% no orçamento do ano que vem.

