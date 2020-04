Dino rebate novos ataques de Bolsonaro: o que mais faz falta, seriedade ou competência?

O governador do Maranhão, Flávio Dino, rebateu novos ataques de Bolsonaro contra os governadores, que insistem no isolamento social como prevenção ao coronavírus. “O que mais faz falta ? Seriedade ou competência ?”, questionou Dino edit

247- O governador do Maranhão, Flávio Dino, rebateu na manhã desta quarta-feira (1) novos ataques de Bolsonaro contra os governadores, que insistem no isolamento social como prevenção ao coronavírus.

“Bolsonaro ontem falou em “pacto”. Mas hoje começa o dia atribuindo a governadores problemas econômicos cujas soluções dependem do governo federal. O que mais faz falta ? Seriedade ou competência ?”

Bolsonaro ontem falou em “pacto”. Mas hoje começa o dia atribuindo a governadores problemas econômicos cujas soluções dependem do governo federal. O que mais faz falta ? Seriedade ou competência ? — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 1, 2020

Depois de um discurso em rede nacional de aparência conciliadora, na noite desta terça-feira (31), Jair Bolsonaro amanheceu a quarta atacando os governadores mais uma vez. Num vídeo postado em sua página no Facebook, um apoiador de Bolsonaro, não identificado, aparece no Ceasa de Belo Horizonte, com movimento reduzido, e anuncia fome em massa no país, culpando os governadores por isso.

No texto, Bolsonaro afirma, procurando ao mesmo tempo culpar os governadores e isentar-se de responsabilidade:

"Não é um desentendimento entre o Presidente e ALGUNS governadores e ALGUNS prefeitos..

- São fatos e realidades que devem ser mostradas.

- Depois da destruição não interessa mostrar culpados."

