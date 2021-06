Dino: “se depender do Bolsonaro, tem tiro no meio da rua. É isso o que ele fomenta”

O governador do Maranhão pelo PCdoB alertou que não se deve subestimar o risco de o governo Jair Bolsonaro dar um golpe no País. Para Flávio Dino, a Frente Ampla é necessária para derrotar o bolsonarismo em 2022, mas afirmou ser importante não cantar vitória antes do tempo edit

Revista Forum - Em entrevista ao Fórum Onze Meia desta segunda-feira (7), o governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB) afirmou que “nenhum democrata” deve subestimar o potencial golpista do bolsonarismo e que há o “risco capitólio”, se referindo a invasão do Capitólio por milicianos estadunidenses que queriam impedir a posse de Joe Biden. “Se depender do Bolsonaro, tem sim tiro no meio da rua. É isso o que ele fomenta”, disse Flávio Dino.

Para o governador, a Frente Ampla é necessária para derrotar o bolsonarismo em 2022, mas destacou que é importante não cantar vitória antes do tempo e que o grupo que sustenta o presidente “vai chegar vivo” nas eleições. “Essa gente destrói tudo em que coloca a mão. A tarefa de reconstruir o Estado brasileiro será muito longa. Frente Ampla não é uma geleia, ela tem identidade. É preciso desmontar o entulho autoritário bolsonarista, eles destruíram o estado”, destacou Flávio Dino.

Leia a íntegra na Revista Forum

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.