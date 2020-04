Dino: "se ocupação de UTIs chegar a 80% no Maranhão, decreto lockdown"

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), disse já ter em mãos “um decreto pronto de lockdown (fechamento total de atividades) se a ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) chegar a 80%", devido ao avanço dos casos de Covid-19 no Estado. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a medida poderá ser aplicada em toda a região metropolitana de São Luís, capital do estado, caso seja necessária.

A região metropolitana concentra 95% dos casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e registra ocupação de 70% dos leitos de UTI destinados a pacientes infectados com a Covid-19. "A luta é todo dia. Já estou alugando outro hospital e contatando 200 leitos de hospital de campanha", disse Dino à reportagem.

"Estou analisando todos os cenários possíveis e os indicadores para mim são óbitos e capacidade hospitalar. Como, até agora, a capacidade hospitalar está assegurada e tenho mais leitos para entregar, estou num sentido otimista. Apesar do crescimento de casos, acho que a gente dá conta de segurar a demanda", acrescentou o governador.

A rede básica de saúde maranhense possui cerca de 400 leitos de UTI, sendo 132 destinados exclusivamente para pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Ainda segundo Dino, o custo da rede de saúde chega a R$ 150 milhões/mês, mas o governo federal teria repassado apenas R$ 27 milhões, por meio do Ministério da Saúde

"Ajuda a amenizar. Agora, estamos fazendo esforço próprio. O ministério repassou também pra municípios algo na casa de R$ 68 milhões", ressaltou.

"Essa é uma tendência. Um subproduto oculto da crise. As equipes de governo também vão ficando muito expostas. Você integra o serviço essencial e seu nível de exposição é alto".

