Diretor da TV Câmara de Natal acusado de agredir jornalista está afastado

Saiba Mais - No vídeo com 32 segundos de duração que circula na internet, uma mulher aparece gritando e utilizando adjetivos como “vagabundo” e “merda” numa discussão em meio a várias pessoas em um ambiente fechado. A mulher é Renata Fernandes Paiva, nomeada como cargo comissionado para o gabinete do vereador Preto Aquino e as palavras eram direcionadas ao diretor da TV Câmara Natal, Rodrigues Neto. No vídeo não há cenas das agressões físicas, que Renata diz ter sofrido por parte de Rodrigues, mas que, pelo menos, cinco funcionários da emissora consultados pela equipe da Agência Saiba Mais negaram ter ocorrido.

O vídeo, na verdade, é apenas o episódio mais recente de um problema que começou há algum tempo. O pano de fundo é a produção de um documentário sobre Aluízio Alves, que completaria 100 anos em 2021. O diretor, Rodrigues Neto, pediu que um documentário sobre o político ficasse pronto até 11 de agosto, aniversário de Aluízio. Na versão de pessoas que trabalham na emissora, Renata disse que não teria condições de trabalhar na produção porque que iria viajar para o Rio de Janeiro. A tarefa, então, foi repassada a outra funcionária.

Já na versão de Renata, ela teria viajado porque o diretor da emissora disse que tinha desistido da produção. Por telefone, Renata confirmou que estava de férias no Rio de Janeiro, apesar do próprio gabinete onde ela está lotada, o do vereador Preto Aquino, afirmar que a funcionária não teria tempo de serviço suficiente para ter tirado férias. Outro detalhe, que talvez seja relevante nessa história, é que Renata é neta de Aristófanes Fernandes, amigo próximo de Aluízio.

Foi ao retornar das férias e se deparar com o documentário já pronto e no ar, que Renata começou a causar problemas que resultaram no vídeo que caiu nas redes sociais. Primeiramente, ela disse que havia erros no vídeo. Depois disso, o próprio Henrique Alves, ex-ministro do Turismo, entrou em contato com a presidência da Câmara Municipal de Natal e pediu que o documentário fosse tirado do ar. Em seguida, um advogado de Renata foi até a TV Câmara solicitar que fosse devolvido o material que, no julgamento da cliente, lhe pertencia. O material em questão são as entrevistas concedidas pelos entrevistados e fotos usadas na produção da reportagem que, nesse caso, também tinham sido repassadas para outras produtoras da emissora.

Sem ordem judicial, o advogado voltou à emissora e solicitou que o material não só fosse gravado em um pen drive, como também fosse deletado dos arquivos da emissora. O pedido foi negado pelo diretor da TV. Durante esse meio tempo Renata deixou de aparecer para o trabalho na emissora Somente na quinta (19) da semana passada, ela voltou à redação. O resultado, é esse vídeo que caiu na internet.

