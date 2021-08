Diretor de clínica que mantinha 33 mulheres em celas é preso por maus-tratos e abuso sexual

Diretor de uma clínica de repouso Fábio Luna dos Santos, 35 anos, foi preso por manter 33 mulheres aprisionadas em celas no estabelecimento e sem condições sanitárias no município de Crato (CE) edit

247 - Diretor de uma clínica de repouso, Fábio Luna dos Santos, 35 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (12), por manter 33 mulheres aprisionadas em celas no estabelecimento, no Bairro Mirandão, no município de Crato, no interior do Ceará. O local abrigava idosas e internas com problemas psiquiátricos.

Segundo o portal G1, policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva contra ele e depois flagraram as internas presas em celas sem condições sanitárias. Por consequência, o diretor também foi autuado em flagrante por maus-tratos e cárcere privado.

O homem também é investigado por maus-tratos, violência física e psicológica e apropriação dos benefícios das internas.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE