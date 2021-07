DJ Ivis tem habeas corpus negado e segue em presídio de Aquiraz

Portal Forum - A imagem abatida de Iverson de Souza Araújo com a cabeça raspada em frente ao quadro da Polícia Civil do Ceará contrasta com a arrogância mostrada pelo DJ Ivis em vídeo no próprio Instagram quando os vídeos em de espancamento foram vazados nas redes pela ex-esposa, Pamella Holanda.

Preso preventivamente por tempo indeterminado, por representar risco à sociedade, DJ Ivis teve um habeas corpus negado pela Justiça na sexta-feira (16).

Ele foi transferido para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz – mesma cidade onde morava em um condomínio de luxo, onde ocorreram as agressões.

Em entrevista ao Fantástico neste domingo (18), Pamella revelou que chegou a ser atacada com uma faca, mas foi salva por uma funcionária do ex-marido.

