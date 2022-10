É falso que passeata pró-Lula na Bahia zombou de evangélicos

O deputado estadual de Minas Gerais Bruno Engler publicou em seu perfil oficial no Twitter o vídeo com a legenda: "PT de Lula zombando dos evangélicos" edit

247 - É falso que uma caminhada na Bahia em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao candidato ao governo do estado Jerônimo Rodrigues (PT) zombou de evangélicos, como diz vídeo que circula nas redes sociais e que foi enviado ao portal UOL Confere.

O que diz o post? O deputado estadual de Minas Gerais Bruno Engler publicou em seu perfil oficial no Twitter o vídeo com a legenda: "PT de Lula zombando dos evangélicos", o texto acompanha gravação de pessoas com roupas vermelhas, bandeiras do Brasil, placas em apoio a Lula e a Jerônimo e bíblias nas mãos ao som de música pró-petista.

A publicação é do último sábado (16), mas a filmagem original é de um ato que aconteceu no dia 12 de outubro em Salvador (BA). A caminhada ocorreu durante a volta de Lula ao Nordeste após o primeiro turno das eleições para tentar eleger governadores aliados.

Vídeo original. O vídeo original foi publicado por um apoiador do ex-presidente, também no Twitter, com a legenda: "Estou OBCECADO pela instituição Evangélicas com Lula". A mesma gravação foi republicada no dia seguinte no TikTok pelo perfil Atitude e Visão. É esse o vídeo compartilhado pelo deputado —uma marca d'água nas imagens permite a identificação.

