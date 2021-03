'É uma mudança de ministro e de visão do governo federal sobre a pandemia?', questiona Wellington Dias

Presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste, Wellington Dias defendeu que Marcelo Queiroga faça a coordenação nacional do combate ao coronavírus e viabilize mais vacinas para a população edit

247 - O governador do Piauí e presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste, Wellington Dias, comentou o anúncio do médico Marcelo Queiroga como o novo ministro da Saúde, no lugar do general Eduardo Pazuello.

Em vídeo, Wellington Dias defendeu que Marcelo Queiroga apoie medidas efetivas de combate ao novo coronavírus, como a aquisição de mais vacinas.

"Seja bem vindo o ministro que agora assume. A pergunta que faço é: é uma mudança de ministro e também de visão do governo federal?", questionou o governador piauiense.

Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), é natural de João Pessoa e formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, Queiroga foi indicado por Bolsonaro para ser um dos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no ano passado, mas seu nome ainda não foi sancionado pelo Senado.

Segundo Bolsonaro, ele já conhecia Queiroga “há alguns anos”. “Não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. E tem tudo no meu entender para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje”, disse o presidente.

À Folha de S.Paulo neste domingo (14), o médico afirmou que não defende as bandeiras bolsonaristas, como a cloroquina. “A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomendou o uso dela nos pacientes”, disse. “E nem eu sou favorável porque não há consenso na comunidade científica.”

Marcelo Queiroga foi anunciado como ministro após tentativa frustrada junto à médica Ludhmila Hajjar, que foi ameaçada após o convite por bolsonaristas nas redes sociais. Queiroga é diretor do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (Cardiocenter) do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, em João Pessoa, segundo o currículo que enviou ao Senado.

