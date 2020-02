Eduardo Bolsonaro chama de ‘vagabundo’ deputado que criticou violência da PM na Bahia

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) chamou de “vagabundo” o deputado federal e cantor Igor Kannário (DEM-BA), que de cima do trio elétrico, acusou policiais militares de agredir e cometer abuso de autoridade contra foliões na multidão.

“E pensar que esse vagabundo que com o microfone é um deputado federal, Igor Kannario (DEM-BA). No mínimo o governador ao lado do Comandante Geral da PM da Bahia deveriam fazer um repúdio público a isso. E ainda há quem vá curtir um bloco de um cara desse…”, postou Eduardo no Twitter.

As declarações feitas pelo parlamentar do DEM aconteceram durante passagem sua por Campo Grande nesta segunda-feira 4 de Carnaval.

“Eu quero uma vaia para a Polícia Militar da Bahia. Agressores. Venha me bater aqui em cima, seu bunda mole”, disse ele. “Se acontecer alguma coisa comigo, quem mandou me matar foi alguém da Policia Militar”, acrescentou.

A Polícia Militar divulgou nota em repúdio. Confira:

A Polícia Militar da Bahia repudia as provocações e agressões feitas à tropa pelo Igor Kannário durante a passagem do trio na tarde desta segunda-feira (24), no Campo Grande. Além da atitude irresponsável e criminosa o também deputado federal incitou os foliões contra os policiais militares que faziam o policiamento do circuito Osmar.

É inaceitável que qualquer pessoa, ainda mais um parlamentar, tente comprometer a honra da instituição e de policiais militares que estão comprometidos e empenhados na defesa da sociedade baiana.

Todas as medidas judiciais cabíveis que o caso requer serão adotadas.

COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR