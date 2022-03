Eliziane Gama apresenta requerimento para convidar o presidente da Ucrânia ao Senado

"Seria um gesto do nosso Senado Federal a favor da paz e também de homenagem aos ucranianos com contribuem com o seu trabalho e cultura ao progresso do Brasil", afirmou a senadora edit

247 - A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) apresentou um requerimento para convidar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à Casa, com o objetivo de prestar mais informações sobre a guerra no país europeu, que está em guerra com a Rússia.

De acordo com o site Poder 360, a parlamentar afirmou no documento que a "participação do líder Volodymyr Zelensky em uma sessão do Senado Federal, tal como já ocorreu em outros países democráticos como Estados Unidos e Alemanha, seria um gesto do nosso Senado Federal a favor da paz e também de homenagem aos ucranianos com contribuem com o seu trabalho e cultura ao progresso do Brasil".

A Rússia, governada por Vladimir Putin, é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência no leste europeu.

A Organização das Nações Unidas (ONU) apontou, em relatório divulgado nessa quarta-feira (16), que a Ucrânia corre o risco de ver 90% do país "cair em queda livre na pobreza" e extrema vulnerabilidade, quase três semanas desde o início da guerra.

Os EUA anunciaram sanções contra a Rússia, como a proibição de importação do petróleo russo.

O presidente Vladimir Putin anunciou que autoridades dos EUA não poderão entrar no país euroasiático.

